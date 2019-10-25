Son Dakika Haberleri: Kara yollarında yük taşımacılığı yapan araçlar denetlendi
Son Dakika Güncel Kara yollarında yük taşımacılığı yapan araçlar denetlendi

Kara yollarında yük taşımacılığı yapan araçlar denetlendi

1 saat önce

Polis ekiplerince, şehirlerarası kara yollarında yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim yapıldı.

Kara yollarında yük taşımacılığı yapan araçlar denetlendi, System.String[]

Polis ekiplerince, şehirlerarası kara yollarında yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim yapıldı. Denetimlerde, 559 sürücünün zorunlu gereçleri aracında bulundurmadığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasına göre, şehirlerarası kara yollarında yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde özellikle görünürlüğü ve güvenliği artırmak amacıyla, araçlarda kullanılması gereken yan ve arka koruma çerçevesi ile arka işaret levhası ve reflektör bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Bin 388 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 48 bin 365 taşıt ve sürücüsü denetlendi.

Kontrollerde, 559 sürücünün zorunlu gereçleri aracında bulundurmadığı tespit edildi, 572 araç trafikten men edildi ve 25 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Denetimler sırasında tespit edilen toplam 5 bin 113 trafik kuralı ihlaliyle ilgili işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:44 Kaynak: AA
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