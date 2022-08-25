Kara yollarında durum - Son Dakika
Üye Girişi

Kara yollarında durum

25.08.2022 08:24
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Bekirpaşa Otoyol Kavşağı-D-100 bağlantı yolunun 129-130. ve 145-146. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım D-100 kara yolu üzerinden gerçekleştirilecek.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Haymana- Karagedik kavşakları 15-16. kilometrelerinde, Niğde istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Kırşehir- Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-47. kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişlerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa yolunun 2. kilometresindeki heyelan nedeniyle Arhavi-Hopa istikameti trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 47-58. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle Bozüyük-İnegöl istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Datça- Marmaris yolunun 24-49. kilometrelerinde üstyapı ve asfalt yenilme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

YORUMLAR
500
Kara yollarında durum Kara yollarında durum Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Karagedik, İnegöl, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:38 Araç sahipleri dikkat! Motorine gelen zamla litre fiyatı 26 lira 3 kuruşa yükseldi
00:35 "Borçlarınızı ödemeyin" diyen Kılıçdaroğlu'na Bakan Nebati'den cevap geldi: Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz
00:33 Türk futbolu dibi gördü! 26 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyeceğiz
00:21 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan "İmamlar seçim için sahada" iddiasına cevap
00:01 İmam Hatiplilerle ilgili sözleri tepki toplayan ünlü şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı
23:59 Kopenhag ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!
23:56 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u sinirlendirecek poz! Eski sevgilisi paylaştı
23:23 Dar gelirli vatandaşların icralık borçlarına devlet desteği: 30 milyar liralık borç tasfiye edilecek
23:22 Ukrayna'da 4 saatte tamamlanan tarihi maç! Rusya'nın saldırı yapacağı uyarısıyla futbolcular sığınaklarda bekledi
23:07 Sahne kıyafetleriyle gündem olan Gülşen'den İmam Hatipliler hakkında tepki toplayan sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 08:24:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kara yollarında durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement