Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

27.08.2022 08:34
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Ankara- Niğde Otoyolu'nun Haymana Kavşağı- Karagedik Kavşağı 15-16. kilometreleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle Niğde istikameti sağ şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere ve Kızılcahamam Kavşağı Buğralar Köprüsü İstanbul yönü derz onarım çalışmasından dolayı sağ şerit trafiğe kapatıldı, trafik diğer şeritlerden sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu projesinin yapılması, işletilmesi devri işleminde 113-114. kilometredeki kesişim noktası (Hacıeyüplü Kavşağı) Denizli Büyükşehir Belediyesi UKOME kararına istinaden saat 13.00'te araç trafiğine kapatılarak ulaşım çevre yolu üzerinden gerçekleştirilecek.

Kocaeli- Sakarya yolunun 3. kilometresinde Stadyum Bağlantı Yolu Çalışması sebebiyle Ankara yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Çanakkale- Balıkesir yolunun 9-17. kilometreleri köprü bakım, onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak, trafik akışı alternatif güzergah Müstecap- Habipler istikametinden gerçekleştirilecek.

Bozkır-Hadim yolunun 29-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mecitözü- Amasya yolunun 0-4. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Küre- Kastamonu yolunun 17-25. kilometreleri ve Ulaş-Gürün ayrımı-Kangal yolunun 11-20. kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Malazgirt-Erciş yolunun 22-34. kilometreleri arısındaki BSK kaplamalı bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

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Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Karagedik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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