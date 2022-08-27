Kara yollarında durum

Anadolu Otoyolu 'nun Çamlıdere ve Kızılcahamam Kavşağı Buğralar Köprüsü İstanbul yönü derz onarım çalışmasından dolayı sağ şerit trafiğe kapatıldı, trafik diğer şeritlerden sağlanıyor.

Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Karagedik, Ankara, Güncel, Son Dakika

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