Kara yollarında durum - Son Dakika
Üye Girişi

Kara yollarında durum

10.09.2022 08:48
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere ve Kızılcahamam Kavşağı Buğralar Köprüsü İstanbul istikameti kesiminde derz onarım çalışması sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak sürücüler, diğer şeritlere yönlendiriliyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Kocaeli- Sakarya yolunun 3. kilometresinde stadyum bağlantı yolu çalışması nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Kahramanmaraş-Narlı- Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde (Arsan Köprülü Kavşağı mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde bakım, Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza Tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39 ve Giresun- Şebinkarahisar yolunun 11-12. kilometrelerinde yapım, Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerinde ise heyelan nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

YORUMLAR
500
Otoyolda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü Otoyolda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: AA

Kızılcahamam, TEM Otoyolu, Çamlıdere, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:19 Tunç Soyer'den Osmanlı sözleri: Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar
03:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararlara göre 6 bakanlıkta görevden alma ve atamalar gerçekleşti
00:42 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saatler sonra metrobüs kazasıyla ilgili konuştu: Yaralıları hastanede ziyaret ettim
00:24 HDP'nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymasını isteyenlere Selahattin Demirtaş'tan 3 soru
23:57 AK Partili gencin 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin yayınladığı video tepki çekti
23:44 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Tarkan konserine gitti! "Siyaset de bir yere kadar, biraz da eğlenelim dedik"
23:24 İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarından büyüleyici görüntüler geldi
23:17 Bakan Adil Karaismailoğlu, 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasıyla ilgili İBB'yi suçladı
21:58 Cinsel saldırıda bulunan 16 yaşındaki kaynını göğsünden bıçaklayan genç kadın gözaltına alındı
21:59 Gupse Özay ile Barış Arduç evliliklerini çocuk ile taçlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 08:48:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kara yollarında durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement