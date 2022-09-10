Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere ve Kızılcahamam Kavşağı Buğralar Köprüsü İstanbul istikameti kesiminde derz onarım çalışması sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak sürücüler, diğer şeritlere yönlendiriliyor.
İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.
Kocaeli- Sakarya yolunun 3. kilometresinde stadyum bağlantı yolu çalışması nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.
Kahramanmaraş-Narlı- Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde (Arsan Köprülü Kavşağı mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde bakım, Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza Tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39 ve Giresun- Şebinkarahisar yolunun 11-12. kilometrelerinde yapım, Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerinde ise heyelan nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
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