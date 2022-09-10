Kara yollarında durum

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Kızılcahamam, TEM Otoyolu, Çamlıdere, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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