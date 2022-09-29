Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çerkezköy- Saray yolunun 20-21. kilometrelerindeki Kapaklı Köprülü Kavşağı'nda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 11.00-18.00 saatlerinde yolun Saray-Çerkezköy istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Çanakkale- İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak, ulaşıma İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir-Bozkır kavşakları 24. kilometresinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kırıkhan- Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir- Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde (İskilip- Osmancık kavşakları) farklı seviyeli kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik Kavşağı- Fırat Viyadüğü kesimi 2-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Şanlıurfa istikametinden kontrollü izin veriliyor.

Arhavi-Hopa yolunun 2. kilometresindeki heyelan sebebiyle Arhavi-Hopa istikameti trafiğe kapandı. Bu kesimde sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Elmalı-Finike yolunun 23-25. kilometrelerindeki heyelan ve çökme dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.