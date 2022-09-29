Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

29.09.2022 08:42
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çerkezköy- Saray yolunun 20-21. kilometrelerindeki Kapaklı Köprülü Kavşağı'nda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 11.00-18.00 saatlerinde yolun Saray-Çerkezköy istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Çanakkale- İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak, ulaşıma İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir-Bozkır kavşakları 24. kilometresinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kırıkhan- Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir- Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde (İskilip- Osmancık kavşakları) farklı seviyeli kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik Kavşağı- Fırat Viyadüğü kesimi 2-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Şanlıurfa istikametinden kontrollü izin veriliyor.

Arhavi-Hopa yolunun 2. kilometresindeki heyelan sebebiyle Arhavi-Hopa istikameti trafiğe kapandı. Bu kesimde sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Elmalı-Finike yolunun 23-25. kilometrelerindeki heyelan ve çökme dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Aliağa, Petkim, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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