Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

30.09.2022 08:52
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-07.00 saatlerinde otoyolun her iki istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikametlere yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşaklarındaki Konya yolu üst geçit köprüsünün Samsun Kavşağı istikametine katılımı sağlayan kavşak kolunda köprü genleşme derzi onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple kavşak kolu trafiğe kapatılarak, ulaşım alternatif kavşaklardan sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşakları 33-35. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe- Urla kavşakları 2-8. kilometreleri Çeşme-İzmir istikametinde ekolojik köprü yapımı çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kaynarca-Karasu-Kocaali yolunun 53-54. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Lapseki-Çanakkale- Ezine yolunun 2-3. kilometrelerinde Çanakkale 18 Mart Seviyeli Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla kavşak kolları trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Beyşehir- Seydişehir yolunun 9-13 ile 22-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 50-53. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Ardahan- Göle yolunun 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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