Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

01.10.2022 08:46
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları İstanbul- Ankara istikametinde üstyapı ve asfaltlama çalışmaları nedeniyle hafta içi her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyol trafiğe kapatılıyor, ulaşım İzmit Batı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde bakım çalışmaları sebebiyle Ankara yönünde ulaşıma servis şeridinden izin veriliyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik Kavşağı- Fırat Viyadüğü kesimi 2-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikameti trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım Şanlıurfa istikametinden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Artvin- Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerinde (Sebzeciler mevkisi) yol yapım çalışması devam ettiğinden ulaşım servis yolu şeklinde, tek şeritten, kontrollü sürdürülüyor.

Aydın- Denizli Otoyolu Projesi'nin yapılması, işletilmesi, devri işinde 113-114. kilometrelerindeki kesişim noktası (Hacıeyüplü Kavşağı), Denizli Büyükşehir Belediyesi UKOME kararına istinaden trafiğe kapatıldı. Bu sebeple trafik akışı çevre yolu üzerinden sağlanıyor.

Erzurum il sınırı-Göynük yolunun 25-45. ve Kastamonu- Tosya yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir-Bozkır kavşakları 24. kilometresinde bakım onarım, Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde (İskilip Kavşağı- Osmancık Kavşağı) farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yozgat-Çorum yolunun 3-9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü devam ediyor.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Kocaeli, Ankara, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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