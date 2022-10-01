Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları İstanbul- Ankara istikametinde üstyapı ve asfaltlama çalışmaları nedeniyle hafta içi her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyol trafiğe kapatılıyor, ulaşım İzmit Batı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor.
Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde bakım çalışmaları sebebiyle Ankara yönünde ulaşıma servis şeridinden izin veriliyor.
Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik Kavşağı- Fırat Viyadüğü kesimi 2-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikameti trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım Şanlıurfa istikametinden kontrollü gerçekleştiriliyor.
Artvin- Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerinde (Sebzeciler mevkisi) yol yapım çalışması devam ettiğinden ulaşım servis yolu şeklinde, tek şeritten, kontrollü sürdürülüyor.
Aydın- Denizli Otoyolu Projesi'nin yapılması, işletilmesi, devri işinde 113-114. kilometrelerindeki kesişim noktası (Hacıeyüplü Kavşağı), Denizli Büyükşehir Belediyesi UKOME kararına istinaden trafiğe kapatıldı. Bu sebeple trafik akışı çevre yolu üzerinden sağlanıyor.
Erzurum il sınırı-Göynük yolunun 25-45. ve Kastamonu- Tosya yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir-Bozkır kavşakları 24. kilometresinde bakım onarım, Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde (İskilip Kavşağı- Osmancık Kavşağı) farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Yozgat-Çorum yolunun 3-9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü devam ediyor.
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