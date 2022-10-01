Kara yollarında durum

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik Kavşağı- Fırat Viyadüğü kesimi 2-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikameti trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım Şanlıurfa istikametinden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu 'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları İstanbul- Ankara istikametinde üstyapı ve asfaltlama çalışmaları nedeniyle hafta içi her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyol trafiğe kapatılıyor, ulaşım İzmit Batı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

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