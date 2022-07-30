Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı- Bolu kavşakları 0-7'nci kilometrelerinde (Bolu Tünel içi dahil) Ankara ve İstanbul istikametlerinde üstyapı ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılacağından, ulaşım Abant ve Kaynaşlı kavşaklarından devlet yoluna yönlendirilecek.
Aydın- İzmir Otoyolu'nun 18-19'uncu kilometrelerinde Aydın gişe alanı yıkım ve düzenleme çalışmaları sebebiyle muhtelif şeritler kapatılarak araç geçişleri kontrollü sağlanacak.
Çerkezköy- Saray yolunun 20-21'inci kilometrelerinde Kapaklı köprülü kavşağı üstyapı çalışmaları dolayısıyla 11.00-18.00 saatlerinde Çerkezköy-Saray ve Saray-Çerkezköy istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılacak.
Ankara- Kırıkkale yolunun 10-12'nci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendirilecek.
Kahramanmaraş-Narlı- Gaziantep yolunun 28-31'inci kilometrelerinde, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39'uncu kilometrelerinde, Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16'ncı kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde yol yapım çalışması devam ettiğinden ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bozüyük- Mekece yolunun 48-53'üncü kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 5-6'ncı kilometrelerinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Sinop- Samsun yolunun 7-11'inci kilometrelerinde (Organize Sanayi Bölgesi kavşağı- Demirciköy Tüneli girişi) yaşanan heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
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