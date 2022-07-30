Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu 'nun Kaynaşlı- Bolu kavşakları 0-7'nci kilometrelerinde (Bolu Tünel içi dahil) Ankara ve İstanbul istikametlerinde üstyapı ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılacağından, ulaşım Abant ve Kaynaşlı kavşaklarından devlet yoluna yönlendirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kara yollarında durum - Son Dakika

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