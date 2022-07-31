Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu- Düzce İl Sınırı- Abant Kavşağı 0-7. kilometrelerinde (Bolu Tünel içi dahil) Ankara ve İstanbul istikametlerinde üstyapı ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılacağından, ulaşım Abant ve Kaynaşlı kavşaklarından D-100 Bolu Dağı'na yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova Kavşağı arasında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara- Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney Kavşağı kesimi 4-6. kilometrelerindeki Çakıt-8 viyadüğünde genleşme derzlerinin bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Denizli- Serinhisar yolunun 14-16. kilometrelerinde kavşak ve bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Çorlu-Silivri yolunun 0-16. kilometrelerinde (Kınalı- Marmaracık Kavşağı) arasında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Yozgat- Sivas yolunun 6-20. kilometrelerinde bakım, onarım ve asfalt çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 56-59. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım eski Çeltek servis yolundan sürdürülüyor.

Çavdır- Söğüt yolunun 23-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Çavdır-Söğüt istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon- Rize yolunun 26. kilometresinde bulunan Araklı Tüneli'nin Trabzon istikametindeki tüpünde elektrik-elektronik sistemi bakım çalışması sebebiyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde tünel trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 11-20. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.