Kara yollarında durum - Son Dakika
Üye Girişi

Kara yollarında durum

02.08.2022 08:22
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- İzmir Otoyolu'nun 18-19'uncu kilometreleri arasında, Aydın gişe alanı yıkım ve düzenleme çalışmaları nedeniyle muhtelif şeritler kapatılarak araç geçişleri kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı 7-9'uncu kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 4-6'ncı kilometreleri arasında (Güzelbahçe Kavşağı- Urla Kavşağı) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 2 ve 3'üncü şeritten sağlanıyor.

Eskişehir-Seyitgazi- Afyon yolunun 43-53'üncü kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akhisar-Salihli yolunun 0-1'inci kilometreleri arasında üstyapı onarım ve kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Yozgat- Sivas yolunun 6-20'nci kilometreleri arasında bakım onarım ve asfalt çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Direkli-Bedirli- Hanlı yolunun 0-9'uncu kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem arz ediyor.

Balya-Yenice yolunun 9-20'nci kilometreleri arasında Tarihi Tabakhane Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları yapılacağından ulaşım alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Digor- Iğdır yolunun 42-48'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 40-63'üncü kilometreleri arasında yapılmakta olan yol şevi temizlik çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

YORUMLAR
500
Alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin kazasında yolcu Gamze, öldü Alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin kazasında yolcu Gamze, öldü
Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Güzelbahçe, Tragger, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:06 İç çamaşırlı pozlarıyla gündem olan Aleyna Tilki, şimdi de silah kullandı: Bang bang
04:21 ABD, El Kaide lideri Eymen Zavahiri'yi öldürdü! Biden: Halkımız için bir tehdit iseniz, ABD sizi bulur
02:42 Mevsimlik işçiler ile mahalleli arasında kavga! 4'ü emniyet mensubu 6 kişi yaralandı
01:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay Başsavcılığı'na İsmail Altıntaş'ı atadı
01:09 İmzalanan anlaşma sonrası Ukrayna'nın ilk tahıl gemisinin limandan ayrıldığını duyuruldu! Türkiye'ye teşekkür mesajları yağdı
01:07 Gelen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, kadehi garsonun kafasından aşağı döktü: Resmen elma suyu getirmişsin
01:04 Reuters'tan şaşırtan iddia: El-Kaide lideri Zevahiri öldürüldü
00:27 ABD'li milyarder Elon Musk'ın babasından gündem olacak sözler: Dehasını kapıdan geçen sütçüden almış olabilir
00:24 Brezilya Kadın Futbol Takımı, şampiyon olup soyunma odasında kalça dansı yaptı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
00:17 Ümit Özdağ tarafını belli etti! Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa kimi destekleyeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 08:22:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kara yollarında durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement