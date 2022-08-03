Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

03.08.2022 08:33
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresinde Ovit Tüneli'nin, İkizdere-İspir istikametindeki tüpünde yapılacak olan elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 5 Ağustos'a kadar, 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 32-55. kilometresinde Keşap, Geçilmez, Uluburun ve Arıdurak tünellerinde yapılacak elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 5 Ağustos'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak devam edecek.

Seben ayrımı-Nallıhan- Beypazarı Yolu'nun 38-40. kilometrelerinde Çayırhan Tüneli bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak gerçekleşiyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Ünye-Fatsa yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Denizli- Serinhisar yolunun 14-16. kilometrelerinde kavşak ve bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde köprülü kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleşiyor.

Kayseri- Niğde yolunun 50-63. kilometrelerinde bakım, onarım ve asfalt çalışması yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Eskişehir-Seyitgazi-Afyonkarahisar Yolu'nun 43-53. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

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Kaynak: AA

Ovit Tüneli, İkizdere, Tirebolu, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

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