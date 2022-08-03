Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresinde Ovit Tüneli'nin, İkizdere-İspir istikametindeki tüpünde yapılacak olan elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 5 Ağustos'a kadar, 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 32-55. kilometresinde Keşap, Geçilmez, Uluburun ve Arıdurak tünellerinde yapılacak elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 5 Ağustos'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak devam edecek.

Seben ayrımı-Nallıhan- Beypazarı Yolu'nun 38-40. kilometrelerinde Çayırhan Tüneli bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak gerçekleşiyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Ünye-Fatsa yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Denizli- Serinhisar yolunun 14-16. kilometrelerinde kavşak ve bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde köprülü kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleşiyor.

Kayseri- Niğde yolunun 50-63. kilometrelerinde bakım, onarım ve asfalt çalışması yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Eskişehir-Seyitgazi-Afyonkarahisar Yolu'nun 43-53. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.