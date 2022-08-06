Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu 'nun Selimpaşa Kavşağı ve Mahmutbey gişeler arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Emniyet şeridinin olmadığı yerde lastiğini kontrol etmek için durunca kazaya sebep oldu

Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Mahmutbey, Edirne, Ankara, Güncel, Son Dakika

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