Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

10.08.2022 08:43
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı- Mahmutbey Gişeleri kesiminde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerinde (Karaburun-Zeytinler hattı) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş Kavşağı'nda bulunan Ayaş Köprüsü'nün Eskişehir yönü katılım kolu, genleşme derzi yenileme çalışması dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 10-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon- Rize yolunun 43. kilometrelerinde bulunan Çamburnu Tüneli'nde yapılan elektrik-elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması sebebiyle bugün saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Söğüt-Seydikemer yolunun 0-59. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Ezine- Küçükkuyu yolunun 43-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Çanakkale-Küçükkuyu yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer kesimden iki yönlü devam ediyor.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Mahmutbey, Karaburun, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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