Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

11.08.2022 08:28
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacak. Bu nedenle ulaşım, diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülecek.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 7-9. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun- Keşap yolunun 38. kilometresindeki (Keşap şehir girişi) yapım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Keşap-Giresun istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Samsun-Ankara yolunun 0-1. kilometrelerindeki Derecik Kavşağı'nda Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında yürütülen kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Toprakkale yolundan sürdürülüyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Korkuteli-Kızılkaya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 0-14. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Çanakkale- Balıkesir yolunun 9-17. kilometrelerindeki köprü bakım-onarım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Bu mevkide trafik akışı Müstecap-Habipler istikametinden gerçekleştiriliyor.

Muş- Varto yolunun 0-1. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

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Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Giresun, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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