Kara yollarında durum - Son Dakika
Üye Girişi

Kara yollarında durum

15.08.2022 08:34
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları İstanbul- Ankara yönünde üstyapı ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun söz konusu kesimi trafiğe kapatılarak, sürücüler İzmit Batı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor. Çalışmalar hafta içi her gün 22.00-06.00 saatlerinde devam edecek.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 0-3 ve 8-10. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çalışmalar kapsamında Dörtdivan Kavşağı'ndan araç geçişine izin verilmiyor.

Ankara- Konya yolunun Gölbaşı şehir geçişi 2-6. kilometrelerinde köprü genişletme ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Mekece-Bozüyük yolunun 38-41. kilometrelerinde tüp bakım ve onarım çalışması nedeniyle Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sivas-Zara yolunun 19-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Kayseri- Niğde yolunun 22-29. kilometrelerinde bakım, onarım ve asfalt, İnebolu-Küre- Kastamonu yolunun 17-25. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Karacasu-Tavas yolunun 19-24. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kovancılar-Elazığ- Bingöl il sınırı yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Artvin- Erzurum yolunun 1-50. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması yapılıyor. Bu sebeple 08.00-18.00 saatlerinde yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

YORUMLAR
500
Kara yollarında durum Kara yollarında durum Kocaeli'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Kocaeli'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Kocaeli, Mekece, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:10 Milyonların beklediği haber! 2022 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
07:57 Tarım Kredi marketlerinde indirim zamanı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti
07:57 26 Ağustos'ta evlenecekler! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi...
07:44 Sağlık Bakanlığı'nın istihdam edeceği 1356 engelli sürekli işçi için başvurular başladı
00:22 Beşiktaş taraftarının teknik direktör Valerien Ismael'e öfkesi büyük!
00:03 Tren raylarından karşıya geçmek isteyen genç feci şekilde can verdi
00:03 Dünyaca ünlü gazete, Putin'in Erdoğan'la arasını iyi tutma nedenini analiz etti
00:02 Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 17 ile sarı kodlu uyarı! Ani sel ve su baskınları için tedbirli olunması istendi
23:53 Beşiktaş kaçtı Alanya yakaladı! Kara Kartal, 3 farklı üstünlüğü koruyamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı
23:34 Muhalefet, "Bir daha iktidara oy vermeyeceğim" diyenleri gözüne kestirdi: İktidara itiraz edenlerin yarısı oy verse kazanırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 08:34:13. #1.11#
SON DAKİKA: Kara yollarında durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement