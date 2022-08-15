Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları İstanbul- Ankara yönünde üstyapı ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun söz konusu kesimi trafiğe kapatılarak, sürücüler İzmit Batı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor. Çalışmalar hafta içi her gün 22.00-06.00 saatlerinde devam edecek.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 0-3 ve 8-10. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çalışmalar kapsamında Dörtdivan Kavşağı'ndan araç geçişine izin verilmiyor.

Ankara- Konya yolunun Gölbaşı şehir geçişi 2-6. kilometrelerinde köprü genişletme ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Mekece-Bozüyük yolunun 38-41. kilometrelerinde tüp bakım ve onarım çalışması nedeniyle Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sivas-Zara yolunun 19-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Kayseri- Niğde yolunun 22-29. kilometrelerinde bakım, onarım ve asfalt, İnebolu-Küre- Kastamonu yolunun 17-25. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Karacasu-Tavas yolunun 19-24. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kovancılar-Elazığ- Bingöl il sınırı yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Artvin- Erzurum yolunun 1-50. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması yapılıyor. Bu sebeple 08.00-18.00 saatlerinde yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.