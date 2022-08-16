Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

16.08.2022 08:14
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-07.00 saatlerinde otoyolun her iki istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 4-6. kilometrelerindeki Çakıt-8 viyadüğünde genleşme derzleri bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kırıkkale-Keskin- Kırşehir yolunun 29-36. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten kontrollü sürdürülüyor.

Yalova-İzmit yolundaki K-3 Sanayi Köprülü Kavşağı'nın İzmit istikametinde onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler yan yola yönlendiriliyor.

Muğla-Kale yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Bursa- İnegöl yolunun 4-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde (İskilip- Osmancık kavşakları kesimi) farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Elazığ- Bingöl il sınırı- Karlıova yolunun 14-16. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İyidere-Rize- Ardeşen yolunun 53. kilometresindeki Pazar Aç Kapa Tüneli'nin her iki yönünde bulunan tüplerinde elektrik-elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bugün saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Kırıkkale, İnegöl, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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