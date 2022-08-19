Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

19.08.2022 08:40
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Konya yolunun Gölbaşı Şehir geçişi 4-6. kilometrelerinde köprü genişletme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolunun Hendek-Gümüşova kavşakları arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet, kesimler halinde trafiğe kapatılacağından ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülecek.

Denizli- Antalya yolunun 0-19. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kırıkhan- Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-İnegöl istikameti, 25-33. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik akışı İnegöl-Bursa istikametinden çift taraflı sağlanacak.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Batman-Kurtalan- Siirt yolunun 20-25. kilometrelerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 57-58. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Artvin- Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolu şeklinde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, İnegöl, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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