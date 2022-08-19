Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Konya yolunun Gölbaşı Şehir geçişi 4-6. kilometrelerinde köprü genişletme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolunun Hendek-Gümüşova kavşakları arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet, kesimler halinde trafiğe kapatılacağından ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülecek.

Denizli- Antalya yolunun 0-19. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kırıkhan- Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-İnegöl istikameti, 25-33. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik akışı İnegöl-Bursa istikametinden çift taraflı sağlanacak.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Batman-Kurtalan- Siirt yolunun 20-25. kilometrelerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 57-58. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Artvin- Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolu şeklinde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.