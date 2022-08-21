Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu 'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülecek.

Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Güzelbahçe, Erzurum, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kara yollarında durum - Son Dakika

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