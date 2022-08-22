Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

22.08.2022 08:54
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere ile Kızılcahamam kavşakları arasındaki Buğralar Köprüsü İstanbul yönünde derz onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun sağ şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Ankara- Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları İstanbul-Ankara yönünde üstyapı ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Bu kesimde sürücüler İzmit Batı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor. Çalışmalar hafta içi her gün 22.00-06.00 saatlerinde devam edecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş- Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerinde genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla Ayaş Kavşağı şehir merkezi ayrım kolu trafiğe kapatılarak, ulaşım alternatif kavşaklardan sağlanıyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale- Balıkesir yolunun 9-17. kilometrelerinde köprü bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple yol trafiğe kapatılarak, ulaşım Müstecap- Habipler istikametinden gerçekleştiriliyor.

Bingöl- Solhan yolunun 44-49, Tokat- Turhal yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Tokat- Sivas il sınırı- Yıldızeli yolunun 3-13. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Artvin- Erzurum yolunun 1-50. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması sebebiyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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TEM OTOYOLU'NDA TIR DORSESİ YANDI TEM OTOYOLU'NDA TIR DORSESİ YANDI
Kaynak: AA

Kızılcahamam, TEM Otoyolu, Çamlıdere, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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