Kara yollarında durum - Son Dakika
Üye Girişi

Kara yollarında durum

24.08.2022 08:02
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka-Düzce kavşakları 5-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları 13-15. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 28-29. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışması dolayısıyla yarın 13.00-17.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergah olarak Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar yolu kullanılabilecek.

Kırıkkale-Keskin-Kırşehir yolunun 29-36. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karamanlı-Burdur yolunun 2-3. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sürdürülüyor.

Çerkezköy-Saray yolunun 20-21. kilometrelerinde Kapaklı Köprülü Kavşağı üstyapı çalışmaları dolayısıyla 11.00-18.00 saatlerinde her iki yönde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım yan yollardan devam edecek.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 0-1. kilometreleri, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak, ulaşım Toprakkale il yolundan sağlanıyor.

Pasinler-Horasan yolunun 0-1. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-1. kilometrelerinde bulunan Yeniköy Tüneli'nde güvenlik sistemleri montaj, demontaj, elektrik ve elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle bugünden itibaren 26 Ağustos'a kadar 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 23-25. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

YORUMLAR
500
İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı İznik Gölü kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı İznik Gölü kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı
Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Orhangazi, Savaştepe, Ortaklar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
07:44 Kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltında
00:57 İçişleri Bakanı Soylu'dan "Valileri uyarıyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba
00:43 Türk bilim insanı Aziz Sancar'dan kanser hastalarına umut olacak çalışma! Fareler üzerindeki deneyler başlıyor
23:23 Esenyurt'ta "çöp atma" kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 3 yaralı
23:23 Bakan Soylu'dan, "Oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver" diyen Şirin Payzın'a sert yanıt: Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz
22:57 ABD'den gelen yaptırım tehdidi içeren mektup TÜSİAD tarafından doğrulandı!
22:52 Düğünde oynayan fenomen temizlik işçisine Ankara'dan rakip çıktı!
22:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan festival ve konserlerin iptal edilmesine tepki: Öyle kafanıza göre yasaklayamazsınız
22:10 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu: Güçlü bir ihtimal olabilir
21:28 Darbeyle başa gelmişti! Süresi dolan Tayland Başbakanı görevi bırakmayınca protestolar başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 08:02:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kara yollarında durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement