Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

30.08.2022 08:40
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı- Mahmutbey Gişeleri bölgesinde üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere ve Kızılcahamam Kavşağı Buğralar Köprüsü kesimi İstanbul istikametinde derz onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun sağ şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Batman-Kurtalan- Siirt yolunun 20-25. kilometrelerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 32-33. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sorgun- Çekerek yolunun 17-22. kilometrelerinde bakım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü, 21-23. kilometrelerinde ise servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Çorum- Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde (İskilip- Osmancık kavşakları) farklı seviyeli kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Artvin- Erzurum yolunun 3. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-İnegöl istikameti 25-33. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Güzelbahçe, Mahmutbey, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kara yollarında durum - Son Dakika
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