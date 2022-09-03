Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Bundan dolayı ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Batıkent- İstanbul kavşaklarındaki K18 Batıkent Kavşağı'nın İstanbul istikametindeki köprüde genleşme derzi onarım çalışması sebebiyle bu yönde ulaşım toplama kolundan gerçekleştiriliyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney Kavşağı- 1915 Çanakkale Köprüsü (Avrupa yönü) 1-3. kilometrelerindeki 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım onarım çalışması dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Çerkezköy- Saray yolunun 20-21. kilometrelerindeki Kapaklı Köprülü Kavşağı'nda köprü yapım çalışmaları nedeniyle 11.00-18.00 saatlerinde Saray-Çerkezköy istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Nevşehir-Ürgüp- Kayseri yolunun 14-20, Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-13 ve 22-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerindeki Ankara- İzmir YHT Hattı inşaatı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları devam ettiğinden yol trafiğe kapatıldı. Ulaşıma Toprakkale il yolundan izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 31. kilometresinde (Kemalpaşa şehir geçişi mevkisi) meydana gelen yol çökmesi nedeniyle Hopa-Sarp yönünde ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yıldızeli-Sivas-Zara yolunun 30-36. kilometrelerindeki yapım ve bakım onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ile işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.