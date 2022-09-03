Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

03.09.2022 08:48
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Bundan dolayı ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Batıkent- İstanbul kavşaklarındaki K18 Batıkent Kavşağı'nın İstanbul istikametindeki köprüde genleşme derzi onarım çalışması sebebiyle bu yönde ulaşım toplama kolundan gerçekleştiriliyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney Kavşağı- 1915 Çanakkale Köprüsü (Avrupa yönü) 1-3. kilometrelerindeki 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım onarım çalışması dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Çerkezköy- Saray yolunun 20-21. kilometrelerindeki Kapaklı Köprülü Kavşağı'nda köprü yapım çalışmaları nedeniyle 11.00-18.00 saatlerinde Saray-Çerkezköy istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Nevşehir-Ürgüp- Kayseri yolunun 14-20, Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-13 ve 22-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerindeki Ankara- İzmir YHT Hattı inşaatı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları devam ettiğinden yol trafiğe kapatıldı. Ulaşıma Toprakkale il yolundan izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 31. kilometresinde (Kemalpaşa şehir geçişi mevkisi) meydana gelen yol çökmesi nedeniyle Hopa-Sarp yönünde ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yıldızeli-Sivas-Zara yolunun 30-36. kilometrelerindeki yapım ve bakım onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ile işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Çanakkale, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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