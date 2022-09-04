Kayseri- Niğde yolunun 57-63. kilometrelerinde bakım, onarım ve asfalt çalışması, Fethiye Söğüt yolunun 0-9. kilometreleri ile Sivas-Kangal- Gürün ayrımı yolunun 48-54. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

Orhangazi, Balıkesir, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kara yollarında durum - Son Dakika

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