Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Çanakkale- İzmir yolunun 22-24. kilometrelerinde (Aliağa şehir geçişi) farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple yol trafiğe kapatılarak, sürücüler şehir içi güzergahlara yönlendiriliyor.
Dokurcun-Mudurnu-Nallıhan yolunun 32-34. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.
Nevşehir-Ürgüp- Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Tokat- Niksar yolunun 33-35, Erzurum- Çat yolunun 48-51, Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kırıkhan- Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Beşikdüzü- Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde bulunan tüplerde 08.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
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