Kara yollarında durum

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde bulunan tüplerde 08.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

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