Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

06.09.2022 08:16
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Çanakkale- İzmir yolunun 22-24. kilometrelerinde (Aliağa şehir geçişi) farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple yol trafiğe kapatılarak, sürücüler şehir içi güzergahlara yönlendiriliyor.

Dokurcun-Mudurnu-Nallıhan yolunun 32-34. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Nevşehir-Ürgüp- Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Tokat- Niksar yolunun 33-35, Erzurum- Çat yolunun 48-51, Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırıkhan- Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde bulunan tüplerde 08.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Çanakkale, Aliağa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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