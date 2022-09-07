Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

07.09.2022 08:16
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka- Düzce kavşakları 4-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametlerden iki yönlü izin verilecek.

Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 4-6. kilometrelerindeki Çakıt-8 viyadüğünde genleşme derzlerinin bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Gümüşova-Düzce- Bolu yolunun 20-22. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-13 ve 22-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sakarya- Bilecik yolunun 47-51. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşıma Sakarya istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Kastamonu-Ilgaz- Çankırı yolunun 71. kilometresindeki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin bakım, onarım ve temizlik çalışmaları dolayısıyla saat 18.00'e kadar Kastamonu-Çankırı istikametindeki sağ tüpte ulaşım tek şeritten sağlanacak.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki 10 tünelde yapılacak elektrik-elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması sebebiyle 16 Eylül'e kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Fethiye- Söğüt yolunun 0-9. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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