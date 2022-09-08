Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

08.09.2022 08:24
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı- Mahmutbey Gişeleri bölgesinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara- Bolu il sınırı- Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerindeki Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kayseri- Pınarbaşı yolunun 47-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kayseri-Pınarbaşı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 33-37, Nurdağı- Gaziantep yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sürüyor. Bu kesimde yol trafiğe kapatılarak, sürücüler Toprakkale il yoluna yönlendiriliyor.

Batman-Kurtalan- Siirt yolunun 20-25. kilometrelerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla her iki yöndeki tüplerde 08.00-20.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde (İskilip- Osmancık kavşakları) farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Kale yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Mahmutbey, Çamlıdere, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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