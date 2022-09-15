Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

15.09.2022 08:24
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan- Ankara kavşakları 1-3. kilometrelerinde DSİ Koruma Köprüsü'nün genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler diğer istikametlere yönlendirilecek.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde bakım çalışmaları sebebiyle Ankara yönünde ulaşım servis şeridinden devam ediyor.

Karacasu-Tavas yolunun 3-6. kilometrelerinde Aydın- Denizli Otoyolu çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 34-38. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Nevşehir-Ürgüp- Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun- Keşap yolunun 30-32. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle Keşap-Giresun istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kastamonu-Ilgaz- Çankırı yolunun 71. kilometrelerindeki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları sebebiyle 08.00-18.00 saatlerinde Çankırı-Kastamonu istikametindeki sol tüpte ulaşım tek şeritten sürdürülecek.

Sivas-Zara yolunun 45-51. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Kahramankazan, TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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