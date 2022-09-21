Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

21.09.2022 08:20
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı- Mahmutbey Gişeleri bölgesinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Ahiboz-Emirler kavşakları 30-31. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikametinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34 ve 50-54. kilometrelerinde (Taşucu ve Boğsak mevkileri) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Kırşehir- Aksaray yolunun 1-3. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde (İskilip- Osmancık kavşakları) farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Isparta- Antalya yolunun 0-15. kilometrelerinde sathi kaplama yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Çanakkale- Balıkesir yolunun 9-17. kilometrelerinde köprü bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle yol trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif güzergah olarak Müstecap-Habipler istikametine yönlendirilecek.

Artvin- Erzurum yolunun 1-50. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması dolayısıyla saat 18.00'e kadar yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Güzelbahçe, Mahmutbey, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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