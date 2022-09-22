Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

22.09.2022 08:30
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir-Bozkır kavşakları 24. kilometresinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çerkezköy- Saray yolunun 20-21. kilometrelerinde Kapaklı Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla 11.00-18.00 saatlerinde Saray-Çerkezköy istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam edecek.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Artvin- Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundaki tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ünye-Fatsa yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü izin veriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19, Malatya- Darende yolunun 36-37, Kahramanmaraş-Narlı- Gaziantep yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İnebolu-Küre- Kastamonu yolunun 17-25, Kars- Kağızman yolunun 55-57. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

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Kaynak: AA

Kırşehir, Ankara, İzmir, Saray, Güncel, Son Dakika

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