Ünye-Fatsa yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü izin veriliyor.

Çerkezköy- Saray yolunun 20-21. kilometrelerinde Kapaklı Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla 11.00-18.00 saatlerinde Saray-Çerkezköy istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kara yollarında durum - Son Dakika

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