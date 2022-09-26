Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları İstanbul- Ankara istikametinde üstyapı ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle hafta içi her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyol trafiğe kapatılarak, sürücüler İzmit Batı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara- Bolu il sınırı- Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerindeki Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Bozkır-Hadim yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerindeki çökme nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane- Bayburt yolunun 41-53. kilometrelerindeki (Gümüşhane çevre yolu) 13 tünelde yapılacak elektrik, elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması sebebiyle 30 Eylül'e kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Sivas-Zara yolunun 45-51. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Hakkari- Yüksekova yolunun 67-77. kilometrelerinde kavşak ve kaldırım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sinop- Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.