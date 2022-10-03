Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

03.10.2022 08:28
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 34-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kocaeli- Sakarya yolunun 3. kilometresinde stadyum bağlantı yolu çalışması dolayısıyla Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Karacasu-Tavas yolunun 3-5. kilometreleri, Aydın- Denizli Otoyolu çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kırıkkale-Keskin- Kırşehir yolunun 24-30. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 16-18, Malatya- Elazığ yolunun 52-53. kilometrelerinde (Kapıkaya mevkisi) yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa- Karacabey yolunun 34. kilometresinde alt geçit çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ordu- Giresun yolunun 18-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 50-53. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Sivas-Zara yolunun 45-51. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Kaynak: AA

Kahramankazan, Kırşehir, Sakarya, Ankara, Güncel, Son Dakika

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