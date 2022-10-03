Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 34-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Kocaeli- Sakarya yolunun 3. kilometresinde stadyum bağlantı yolu çalışması dolayısıyla Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.
Karacasu-Tavas yolunun 3-5. kilometreleri, Aydın- Denizli Otoyolu çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Kırıkkale-Keskin- Kırşehir yolunun 24-30. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Nevşehir- Ürgüp yolunun 16-18, Malatya- Elazığ yolunun 52-53. kilometrelerinde (Kapıkaya mevkisi) yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bursa- Karacabey yolunun 34. kilometresinde alt geçit çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Ordu- Giresun yolunun 18-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Trabzon- Gümüşhane yolunun 50-53. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Sivas-Zara yolunun 45-51. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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