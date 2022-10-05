Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Çatalca kavşakları İstanbul- Edirne istikameti bakım ve onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım Edirne-İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Gölyaka kavşakları 0-18. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Denizli- Serinhisar yolunun 0-4. kilometrelerindeki (Denizli- Acıpayam yolu 13. Bölge sınırı- Honaz Tüneli) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Silifke- Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Nevşehir- Ürgüp yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Çorum- Ankara yolunun 37-38. kilometrelerindeki (İskilip- Osmancık kavşakları) farklı seviyeli kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bozüyük- Mekece yolunun muhtelif kesimlerindeki asfalt onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı sağ yoldan sürdürülüyor.
İnebolu- Kastamonu yolunun 23-30. kilometrelerindeki sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Refahiye- Erzincan yolunun 37-42. kilometrelerindeki üstyapı, asfalt ve heyelan ıslah, Burdur- Kemer yolunun 13-18. kilometrelerindeki temel yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.
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