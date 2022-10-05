Kara yollarında durum

Denizli- Serinhisar yolunun 0-4. kilometrelerindeki (Denizli- Acıpayam yolu 13. Bölge sınırı- Honaz Tüneli) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Çatalca kavşakları İstanbul- Edirne istikameti bakım ve onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım Edirne-İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Marmara, Edirne, Güncel, Son Dakika

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