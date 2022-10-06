Kara yollarında durum - Son Dakika
Üye Girişi

Kara yollarında durum

06.10.2022 08:48
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir Kavşağı-Ağaçören (Güney yönü) bağlantı yolu 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ağaçören yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşakları 31-38. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir- İstanbul istikametinde bant aktarması yapılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Nazilli- Denizli yolunun 36. kilometresinde (Ortakçı mevkisi) otoyol çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı bölgesi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Kayseri- Pınarbaşı yolunun 47-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kayseri-Pınarbaşı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Bursa- Yalova yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Yalova istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Samsun- Ordu yolunun 72-84. kilometrelerinde, muhtelif kesimlerdeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır- Mardin yolunun 15-20. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki (Borçka-Artvin) 10 tünelde elektrik sistemi bakım ve temizlik çalışması nedeniyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Kayseri Pınarbaşı, TEM Otoyolu, Kırşehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'da Aliyev ve Paşinyan'ı bir araya getirdi
14:43 Deniz Baykal, Libya ile Türkiye arasındaki anlaşmayı yorumladı: Emeği geçenleri kutluyorum, gerçekten çok yerinde olmuştur
14:25 Üsküdar'da bir şahıs, sokak röportajında hükümeti eleştiren gence hakaret yağdırıp, dövmekle tehdit etti
14:07 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazandı
13:49 Türkiye, İsrail'e 4 yıl sonra büyükelçi ataması gerçekleştirdi: İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu
13:45 Ataşehir'de personellerinin hasta bir kadınla alay ettiği özel hastanenin kapısına şerit çekildi
13:44 Çekya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Prag Büyükelçisi Egemen Bağış karşıladı
13:19 Erzurum'un Oltu ilçesinde toprağa gömülü insan kemikleri bulundu
13:18 Bülent Arınç: Kılıçdaroğlu, helalleşmeyi de başörtülü kardeşlerimizle buluşmayı da oy almak için yapıyor
12:30 Tayland'da kreşte katliam yapan caninin intihar etmeden önce eşini ve çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 15:19:02. #1.12#
SON DAKİKA: Kara yollarında durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement