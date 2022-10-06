Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir Kavşağı-Ağaçören (Güney yönü) bağlantı yolu 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ağaçören yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşakları 31-38. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir- İstanbul istikametinde bant aktarması yapılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Nazilli- Denizli yolunun 36. kilometresinde (Ortakçı mevkisi) otoyol çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı bölgesi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Kayseri- Pınarbaşı yolunun 47-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kayseri-Pınarbaşı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Bursa- Yalova yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Yalova istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Samsun- Ordu yolunun 72-84. kilometrelerinde, muhtelif kesimlerdeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır- Mardin yolunun 15-20. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki (Borçka-Artvin) 10 tünelde elektrik sistemi bakım ve temizlik çalışması nedeniyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.