Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

28.07.2022 08:15
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova Kavşağı-Kavacık Kavşağı arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun 18-19. kilometrelerindeki Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Korkuteli- Elmalı yolunun 26. kilometresinde patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla bugün 12.00-14.00 saatlerinde yol trafiğe kontrollü kapatılacak.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerinde (Karaburun-Zeytinler arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara- Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey Kavşağı-Pozantı Güney Kavşağı Kesimi 4-6. kilometrelerindeki Çakıt-8 Viyadüğü'nde genleşme derzlerinin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 10 Ağustos'a kadar Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer (Ankara) istikametten iki yönlü ve kontrollü yapılıyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 47. kilometresinde meydana gelen yol çökmesi dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometreleri ile Mecitözü- Amasya yolunun 20-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Denizli- Antalya yolunun 0-19. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları, Kastamonu- Tosya yolunun 28-31. kilometrelerinde de yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Pozantı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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