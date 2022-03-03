Kara yolu değil adeta 'Kaza yolu' - Son Dakika
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Kara yolu değil adeta 'Kaza yolu'

03.03.2022 12:48
Kara yolu değil adeta 'Kaza yolu'

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesini Sivrihisar'a bağlayan kara yolu kar yağışı sonrası meydana gelen kazalar yüzünden yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesini Sivrihisar'a bağlayan kara yolu kar yağışı sonrası meydana gelen kazalar yüzünden yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kaldı. Kazalara tır ve otobüslerde karışırken, ambulanslar başta olmak üzere bir çok araç da yoldan çıktı.

Olumsuz hava şartlarının devam ettiği Afyonkarahisar'da kar yağışı bir çok bölgede olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Emirdağ ilçesini Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlayan kara yolunda dün geceden bu yana 20'ye yakın maddi hasarlı kaza meydana gelirken, bir çok tır, kamyon ve otobüs ise kar yağışından dolayı yoldan çıktı. Bazı araçlar şarampole devrilirken, bazıları ise orta refüje girerek durabildi. Kara yolunda kurtarma çalışmalarından dolayı çift yönlü olarak yaklaşık 3 saat ulaşım sağlanamadı. Kazalarda hafif yaralıların olduğu öğrenildi. Yoldan çıkan bir ambulans ise yoldan çıkarak durabildi.

Yol kaza yapan ve yoldan çıkan araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 3 saatin sonunda tekrar trafiğe açılabildi. Yolun açılması için jandarma ve polis ekipleri yoğun çaba harcadı. - AFYONKARAHİSAR

Kara yolu değil adeta 'Kaza yolu'
Kara yolu değil adeta 'Kaza yolu'
Kara yolu değil adeta 'Kaza yolu'
Kara yolu değil adeta 'Kaza yolu'
Kara yolu değil adeta 'Kaza yolu'

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Sivrihisar, Karahisar, Kaza, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kara yolu değil adeta 'Kaza yolu' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kara yolu değil adeta 'Kaza yolu' - Son Dakika
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