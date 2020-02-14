Kara yolu heyelan nedeniyle kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kara yolu heyelan nedeniyle kapandı - Son Dakika

Kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

7 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı içesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Zonguldak'ın Alaplı içesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Alaplı- Ormanlı kara yolu Kürkükler köyü mevkisinde, karayolu heyelan nedeniyle meydana gelen çökme sonucu kapandı. Uyarı levhalarının asıldığı yolun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karayolları ekiplerinin yolu tamamen ulaşıma kapattığını ifade etti. Gerekli tedbirlerin alındığını belirten Yılmaz, "Çalışmalar tamamlanıncaya kadar, sürücülerden alternatif yolları kullanmalarını istiyoruz. Mollabey ve Ahiler ile Gökhasan köyü yolunu alternatif olarak kullanabilirler." dedi.

Sürücü Mustafa Duysak da köylerde ekmek satışı yaptığı için her gün kullandığı bu yolun bir an önce ulaşıma açılmasını beklediklerini aktardı.

Kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

Zonguldak, Ormanlı, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
FETÖ soruşturmasında dikkat çeken ifade: Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması

Son Dakika Haberleri
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 20:20:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kara yolu heyelan nedeniyle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]