Kara yoluna dev kayalar düştü, ekipler temizledi - Son Dakika
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Kara yoluna dev kayalar düştü, ekipler temizledi

6 saat önce

Tunceli-Erzincan kara yoluna düşen dev kaya parçaları, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

Kara yoluna dev kayalar düştü, ekipler temizledi, System.String[]

Tunceli- Erzincan kara yoluna düşen dev kaya parçaları, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.


Yağışlı havanın etkisi altında olan Tunceli'de, Pülümür-Erzincan kara yolunun 38. kilometresine dağdan kopan dev kaya parçaları düştü. Sürücülerin fark edip haber vermesi üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmada devasa boyuttaki kayalar temizlendi.


Öte yandan yetkililer, Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunu kullanacak sürücülerin çığ ve kaya düşmesine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yaptı. - TUNCELİ

Erzincan, Pülümür, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:11 Kaynak: İHA
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