Kara Yoluna Dökülen Mermer Tozu Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
2 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde bir kamyondan kara yoluna dökülen mermer tozları sürücülere zor anlar yaşattı.
Bursa
'nın İznik
ilçesinde bir kamyondan kara yoluna dökülen mermer tozları sürücülere zor anlar yaşattı. Boyalıca
Mahallesi'nde Atatürk Caddesi
'ne sabah saatlerinde bir kamyonun kasasında beyaz mermer tozu döküldü. Mermer tozları yoldan geçen sürücülere zor anlar yaşattı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye işçileri tarafından yol temizlenerek trafik rahatlatıldı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:48 Kaynak: İHA
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