Son Dakika Haberleri: Kara Yoluna Dökülen Mermer Tozu Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Kara Yoluna Dökülen Mermer Tozu Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

2 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde bir kamyondan kara yoluna dökülen mermer tozları sürücülere zor anlar yaşattı.

Kara Yoluna Dökülen Mermer Tozu Sürücülere Zor Anlar Yaşattı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde bir kamyondan kara yoluna dökülen mermer tozları sürücülere zor anlar yaşattı.

Boyalıca Mahallesi'nde Atatürk Caddesi'ne sabah saatlerinde bir kamyonun kasasında beyaz mermer tozu döküldü. Mermer tozları yoldan geçen sürücülere zor anlar yaşattı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye işçileri tarafından yol temizlenerek trafik rahatlatıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:48 Kaynak: İHA

Boyalıca, Atatürk Caddesi, İznik, Bursa, Güncel
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