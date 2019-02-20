Son Dakika Haberleri: Kara Yolunda Çökme

Kara Yolunda Çökme

1 saat önce

Kütahya'daki Emet-Tavşanlı kara yolu, bir bölümünde oluşan çökme nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kütahya'daki Emet- Tavşanlı kara yolu, bir bölümünde oluşan çökme nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Yapımı geçen yıl tamamlanarak hizmete açılan yolun Günlüce köyü yakınındaki kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

Bölgede 100 metreye yakın bir alanda yaşanan olayın ardından yolun ortasında yaklaşık 3 metre derinliğinde çukurlar oluştu. Bu nedenle söz konusu yol kapatılarak, Emet ile Tavşanlı ilçeleri arasındaki ulaşım eski yoldan sağlanmaya başlandı. Karayolları ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Bu arada, Emet'te yaşayan Ali Er, yoldaki çökme nedeniyle Emet Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Er, yaptığı açıklamada, geçen sene açılan Emet-Tavşanlı kara yolunda üç kez çökme yaşandığını belirterek, yolu inşa eden firmanın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:34 Kaynak: AA

Günlüce, Kütahya, Tavşanlı, Emet, Güncel
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