Kara yolunda taşınan dev silo görenlerin ilgisini çekti - Son Dakika
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Kara yolunda taşınan dev silo görenlerin ilgisini çekti

03.10.2022 14:37

Samsun'dan Kütahya'ya doğru kara yoluyla taşınan dev silo görenlerin ilgisini çekti.

Samsun'dan Kütahya'ya doğru kara yoluyla taşınan dev silo görenlerin ilgisini çekti.

41 TY 422 çekici plakalı tır ile taşınan dev silo Samsun- Ankara karayolunda görüntülendi. Genişliği ile 3 şeritli yolun 2 şeridini kapatarak, eskort işliğinde taşınan silonun yanından diğer araçlar dikkatli ve kontrollü bir şekilde geçiş yaptı. Aynı istikamette yolculuk yapan diğer araçlardaki yolcular, ilgilerini çeken dev siloyu cep telefonları ile kayda aldı.

Samsun'dan yola çıkan silonun, Kütahya'ya götürüldüğü öğrenildi.

(Erdi Demür - Berkay Yıldız - İHA)

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Kaynak: İHA

Kütahya, Ankara, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yolunda taşınan dev silo görenlerin ilgisini çekti - Son Dakika

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