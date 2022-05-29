Kara yolunda üzerine tuğla düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kara yolunda üzerine tuğla düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

29.05.2022 00:13
Kara yolunda üzerine tuğla düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeyken tırdan üzerine tuğla düşen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeyken tırdan üzerine tuğla düşen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, O.N. idaresindeki 61 AEJ 661 plakalı tırın dorsesindeki tuğlalar, İsmetpaşa mevkisinde aynı yönde ilerleyen H.T. yönetimindeki 06 BCE 483 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Kazada otomobilin sürücüsü ve yanındaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Eskipazar, Karabük, Güncel, Son Dakika

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