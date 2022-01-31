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Kara yolunun açılmasını bekleyenlere çorba ikram edildi - Son Dakika

Kara yolunun açılmasını bekleyenlere çorba ikram edildi

31.01.2022 22:31

Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yolunun açılmasını bekleyenlere güvenlik kuvvetleri tarafından çorba dağıtıldı.

Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yolunun açılmasını bekleyenlere güvenlik kuvvetleri tarafından çorba dağıtıldı.

Erzincan'ı Sivas'a bağlayan kara yolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.

İmranlı-Altköy ve Kuzkoy-Gemecik köyleri arasında fırtına ve tipi yüzünden görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Kızıldağ-İmranlı-Zara güzergahı çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Kızıldağ mevkisinde etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle kara yolunda çok sayıda sürücü araçlarını park alanına çekerek beklemeye başladı.

Bölgeye gelen Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Trafik Müdürlüğü ekipleri, araçlarında bekleyen sürücülere ve beraberindekilere çorba ikramında bulundu.

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Erzincan, İmranlı, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yolunun açılmasını bekleyenlere çorba ikram edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kara yolunun açılmasını bekleyenlere çorba ikram edildi - Son Dakika
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