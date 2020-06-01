Kara yolunun kenarında dolaşan bozayıyı cep telefonuyla görüntüledi - Son Dakika

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kara yolunun kenarında görülen bozayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçenin il merkezine bağlantı yolunun Isırganlık mevkisinden geçen Savaş Yılmaz, yol kenarındaki ağaçlık alanda dolaşan ayıyı fark etti. Aracını durduran Yılmaz, cep telefonunun kamerasıyla yiyecek arayan ayıyı görüntüledi.

Bir süre bölgede dolaşan ayı, daha sonra ormanın derinliklerinde kayboldu.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayının, kendisini fark etmesine rağmen kaçmadığını ve yiyecek aramaya devam ettiğini söyledi.

İlk defa böyle bir görüntüyle karşılaştığını anlatan Yılmaz, "Halk arasında bu yolu kullanan vatandaşların yol kenarlarında ayılarla karşılaştığını duyardık. Ancak biz ilk defa gördük ve kayıt altına almayı başardık. Bizi fark etti ancak bir süre görüş açımızda kaldı. Daha sonra da ormanlık alana girdi." diye konuştu.