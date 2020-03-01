Kara yoluyla Avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kara yoluyla Avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi - Son Dakika

Kara yoluyla Avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi

14 dakika önce

TÜRKİYE'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberlerinin ardından sınıra giden ancak kara yoluyla Avrupa ülkelerine geçemeyen göçmenler, bu defa sahillere yöneldi.

Kara yoluyla Avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi, System.String[]

TÜRKİYE'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberlerinin ardından sınıra giden ancak kara yoluyla Avrupa ülkelerine geçemeyen göçmenler, bu defa sahillere yöneldi. Göçmenler, deniz yoluyla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçebilmek için İzmir'in Çeşme ilçesine gelmeye başladı.

Türkiye'nin göçmenlere yönelik 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberi üzerine başlayan hareketlilik sürüyor. Edirne'den kara yoluyla Avrupa ülkelerine geçmek isteyen ancak başarılı olamayan göçmenler, güzergahlarını değiştirip, deniz yoluyla Sakız Adası'na gitmek için İzmir'in Çeşme ilçesine gelmeye başladı. Fırtınanın etkisini yitirmesiyle sosyal medyadan haberleşen göçmenler, sırtlarında çantalarıyla Çeşme'ye gelip, Çiftlikköy mevkisinde akşamı beklemeye başladı. Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışan ancak başarılı olamayan 4 Afgan göçmen de Sakız Adası'nın 7 mil uzaklığında bulunan bölgeye gelip, beklemeye başladı. Akşam saatlerine kadar sayılarının artacağını belirten göçmenler, Sakız Adası'na geçebilmek için bot ayarlamaya çalıştıklarını söyledi.Yaklaşık 5 sene önce Türkiye'ye geldiğini anlatan Miragha Mahmodi (18), "Kapılar açıldıktan sonra Avrupa'ya gitmeye karar verdim. Türkiye'de kalmayacağım. Akşam saatlerinde Sakız Adası'na geçmeye çalışacağım. Kara yoluyla Yunanistan'a gitmeyi denedim ancak girmeyi başaramadık. Biz de otobüse binerek önce İzmir'e ardından da Çeşme'ye geldik. Kardeşimle birlikteyiz. Şu an botumuz yok ve ayarlamaya çalışıyoruz. Korkmuyorum çünkü korksam Afganistan'dan çıkmazdım. Türkiye çok güzel bir ülke ve çok seviyorum ancak göçmen sayısının artması sebebiyle yaşam zorlaştı" dedi.


Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:22 Kaynak: DHA
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