Kara yoluyla Avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi (2) - Son Dakika

LASTİK BOTLA DENİZE AÇILDILAR

Deniz yoluyla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için erken saatlerde Çifflikköy Mahallesi Sahili'ne gelen göçmenlerden yaklaşık 40'ı, İzmir'den aldıkları öğrenilen lastik botla saat 16.00 sıralarında denize açıldı. Denize açılmadan önce çocuklara can simitleri dağıtıldı. Aralarında Afganistan uyruklu Sercan Talha ve Miragha Mahmodi'nin de bulunduğu kaçak göçmenler, Pırlanta Koyu'ndan umuda yolculuğa çıktı.

Kara yoluyla sınırı geçemedikleri için Çeşme 'ye geldiklerini belirten göçmenlerden Sercan Talha (18), botla denize açılmadan önce yaptığı açıklamada, "Afganistan'da savaş olduğu için Türkiye 'ye gelmiştim. Ancak sınırların açılmasının ardından Avrupa 'ya gitmeye karar verdim ve Edirne 'ye yöneldim. Ancak Yunanistan askeri kadın ve çocuk ayrımı yapmadan bizlere gaz bombası attı. Bu yüzden geçemedik ve bir umut buraya geldik. Bir kişi bizi karşıya Sakız Adası'na geçirecek. Çok zor durumdayız" dedi.

Lastik bot bekleyen Afgan Abdullah Özbek (42) ise "Türkiye'den Allah razı olsun, bize yıllarca sahip çıktı. Ancak Avrupa'ya gitmeye karar verdik. Geçmek için buraya geldik ancak nasıl geçeceğimizi bilmiyoruz" diye konuştu.

Sahilde bekleyişi süren diğer göçmenlerin de lastik botlarla gece denize açılacakları öğrenildi.

Tolga TAHÇI- Çetin GÜRBULAK/ÇEŞME (İzmir),