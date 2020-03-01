Kara yoluyla Avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kara yoluyla Avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi (2) - Son Dakika

Kara yoluyla Avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi (2)

6 saat önce

LASTİK BOTLA DENİZE AÇILDILARDeniz yoluyla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için erken saatlerde Çifflikköy Mahallesi Sahili'ne gelen göçmenlerden yaklaşık 40'ı, İzmir'den aldıkları öğrenilen lastik botla saat 16.00 sıralarında denize açıldı.

Kara yoluyla Avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi (2), System.String[]

LASTİK BOTLA DENİZE AÇILDILAR

Deniz yoluyla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için erken saatlerde Çifflikköy Mahallesi Sahili'ne gelen göçmenlerden yaklaşık 40'ı, İzmir'den aldıkları öğrenilen lastik botla saat 16.00 sıralarında denize açıldı. Denize açılmadan önce çocuklara can simitleri dağıtıldı. Aralarında Afganistan uyruklu Sercan Talha ve Miragha Mahmodi'nin de bulunduğu kaçak göçmenler, Pırlanta Koyu'ndan umuda yolculuğa çıktı.

Kara yoluyla sınırı geçemedikleri için Çeşme'ye geldiklerini belirten göçmenlerden Sercan Talha (18), botla denize açılmadan önce yaptığı açıklamada, "Afganistan'da savaş olduğu için Türkiye'ye gelmiştim. Ancak sınırların açılmasının ardından Avrupa'ya gitmeye karar verdim ve Edirne'ye yöneldim. Ancak Yunanistan askeri kadın ve çocuk ayrımı yapmadan bizlere gaz bombası attı. Bu yüzden geçemedik ve bir umut buraya geldik. Bir kişi bizi karşıya Sakız Adası'na geçirecek. Çok zor durumdayız" dedi.

Lastik bot bekleyen Afgan Abdullah Özbek (42) ise "Türkiye'den Allah razı olsun, bize yıllarca sahip çıktı. Ancak Avrupa'ya gitmeye karar verdik. Geçmek için buraya geldik ancak nasıl geçeceğimizi bilmiyoruz" diye konuştu.

Sahilde bekleyişi süren diğer göçmenlerin de lastik botlarla gece denize açılacakları öğrenildi.

Tolga TAHÇI- Çetin GÜRBULAK/ÇEŞME (İzmir),


Yunanistan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karayoluyla avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi
Midilli'de halk, mültecilerin kıyıya çıkmasına engel oldu Portekizli siyaset bilimci Bruno Maçaes'ten Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam Rejim telsizcisi, TSK'nın düşürdüğü uçakları ararken haberi muhaliflerden aldı

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 22:46:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kara yoluyla Avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]