Kara yoluyla Avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kara yoluyla Avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi (3) - Son Dakika

Kara yoluyla Avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi (3)

6 saat önce

YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ'NİN BOTUN MOTORUNU SÖKTÜĞÜ İDDİASIİzmir'in Çeşme ilçesinde, saat 16.00 sıralarında, Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için denize açılan yaklaşık 40 göçmenin taşındığı lastik bot, Yunan Sahil Güvenlik botu engeline takıldı.

Kara yoluyla Avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi (3), System.String[]

YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ'NİN BOTUN MOTORUNU SÖKTÜĞÜ İDDİASI

İzmir'in Çeşme ilçesinde, saat 16.00 sıralarında, Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için denize açılan yaklaşık 40 göçmenin taşındığı lastik bot, Yunan Sahil Güvenlik botu engeline takıldı. Yunan botundan inen kişi, iddiaya göre, göçmenlerin lastik botunun motorunu söküp, denize attı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, suda kaderine terk edildi. Motoru sudan çıkaran göçmenler, tekrar çalıştırmak istese de başaramadı. Bu anlar, göçmenlerden biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Göçmenler, gönderdikleri görüntü ile yetkililerden yardım istedi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


Yunanistan, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Midilli'de halk, mültecilerin kıyıya çıkmasına engel oldu
Göçmenlerin geceyi geçirmesi için düğün salonunun kapıları açıldı Sahil Güvenlik ekipleri denizde mahsur kalan göçmenleri kurtardı Göçmenleri engelleyemeyen Yunanistan'a AB'den destek geldi

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 00:17:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kara yoluyla Avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]