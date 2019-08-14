Karaadilli'de "Patetes ve Vişne Festivali" çoşkuyla kutlandı

Karaadilli'de "Patetes ve Vişne Festivali" çoşkuyla kutlandıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde düzenlenen patates ve vişne festivalinde Hasan Yılmaz rüzgarı esti.

Karaadilli'de "Patetes ve Vişne Festivali" çoşkuyla kutlandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde düzenlenen patates ve vişne festivalinde Hasan Yılmaz rüzgarı esti.

Açılış konuşmasını Karaadilli Belde Belediye Başkanı Mesut Ulusoy'un yaptığı festival, protokol üyelerinin günün anlam ve önemine binaen konuşmasıyla devam etti. Konuşmaların ardından Ses Sanatçıları Dr. Ayhan Karagül ve Serap Şan şarkılarıyla izleyiciler tarafından takdir topladı. Son olarak sahne alan Ses Sanatçısı Hasan Yılmaz birbirinden güzel oyun havası ve şarkılarıyla vatandaşları büyüledi. Programa katılan vatandaşlar Hasan Yılmaz eşliğinde oyun havası oynayarak doyasıya eğlendi.

Öte yandan düzenlenen festivale, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, Anayasa Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Ses Sanatçısı Hasan Yılmaz, Ses Sanatçısı Dr. Ayhan Karagül, Serap Şan, Sunucu Şehriban Tekçe, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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