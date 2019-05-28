Son Dakika Haberleri: Karaadilli Jandarma Komutanı Demircioğlu'ndan Başkan Bozkurt'a veda ziyareti
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Karaadilli Jandarma Komutanı Demircioğlu'ndan Başkan Bozkurt'a veda ziyareti

38 dakika önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçesine bağlı Karaadilli Jandarma Komutanı İbrahim Demircioğlu, tayininin çıkmasından dolayı Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'a veda ziyaretinde bulundu.

Karaadilli Jandarma Komutanı Demircioğlu'ndan Başkan Bozkurt'a veda ziyareti, System.String[]
Afyonkarahisar Şuhut İlçesine bağlı Karaadilli Jandarma Komutanı İbrahim Demircioğlu, tayininin çıkmasından dolayı Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'a veda ziyaretinde bulundu. Başkan Bozkurt, ilçeye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, Jandarma Komutanı Demircioğlu ise Başkan Bozkurt'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Başkan Bozkurt, Demircioğlu'na tescilli Şuhut keşkeğinin simgesi olan temsili çömlek hediye etti. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:23 Kaynak: İHA
Şuhut, Afyon, Karaadilli, Jandarma, 3. Sayfa
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