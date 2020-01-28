Karaağaç cinsi koyun, ikiz kuzu doğurdu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde normal doğum yapmakta zorlanan Karaağaç cinsi koyun, kırsaldan getirildiği çarşı merkezinde veteriner yardımıyla ikiz kuzu dünyaya getirdi.

Afşin ilçesine bağlı Karagöz Mahallesinde Mehti Tecirli'ye ait koyun, ahırında doğal yollarla doğum yapamadı. Bunun üzerine Tecirli, koyunu aracıyla Atatürk Caddesi üzerindeki veteriner hekime getirdi. Burada veteriner hekimin yardımıyla kuzuların doğumu sağlandı.

İlçenin en işlek caddesinde vatandaşların meraklı bakışları arasında koyuna müdahale eden Veteriner hekim Sabri Türkkahraman, kuzuların sağlıklı bir şekilde doğumunu yaptırdı.

Anne koyunun yaşlı olduğunu ve doğal yollarla kuzularını doğuramadığını ifade eden Türkkahraman, koyunda ikiz yavru bulunduğunu, gerekli müdahaleleri yaparak kuzuları çıkardığını söyledi.

Çiftçi Mehti Tecirli'ye kuzularının "hayırlı" olmasını dileyen Türkkahraman, "3 can kurtuldu. Kuzularımızın da sağlık durumları gayet iyi. Hayvanlarımızı yaşatırsak ekonomimiz de yaşar." dedi.

Ahırda koyunun kendi kendine doğum yapamadığını belirten Mehti Tecirli ise "Sabah saatlerinde koyunumuz doğum yapmaya çalıştı. Yaklaşık 1 buçuk saat koyunun başında bekledik fakat kuzuları çıkartamadı. Bunun üzerine koyunu aracımıza alarak veterinerimize getirdik. Doğum veterinerimizin müdahalesiyle sağlıklı bir şekilde gerçekleşti." ifadesini kullandı.