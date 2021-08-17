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Karaahmet'ten borç açıklaması - Son Dakika

Karaahmet'ten borç açıklaması

17.08.2021 20:37
Karaahmet'ten borç açıklaması, System.String[]

GZT Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, yapmış olduğu açıklamada toplamda 34 milyon TL'lik borç ödediklerini bildirdi.

GZT Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, yapmış olduğu açıklamada toplamda 34 milyon TL'lik borç ödediklerini bildirdi.

Karaahmet, geçmiş döneme ait ödenen borçların takdirini Giresun kamuoyuna bıraktığını vurgulayarak, "Giresunspor'umuzun eski yönetiminden kalan transfer tahtasına ödenmesi gereken 25 milyon TL'lik borcu ödedik. Bu işlerle uğraşırken bir de, Ali Sacit Eren'in 9 milyonluk temliki ile baş başa kaldık. Onu da ödedik! Biz Giresunspor'umuzu daha ileri seviyelere taşıma gayreti içindeyken, kısıtlı gelirlerimize göz koyanların takdirini Giresun kamuoyuna bırakıyorum" ifadelerine yer verdi. - GİRESUN

Karaahmet'ten borç açıklaması

Türk Lirası, Giresunspor, Giresun, Borç, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karaahmet'ten borç açıklaması - Son Dakika Spor


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